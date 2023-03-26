موعد الإفطار والسحور وساعات الصوم في خامس أيام رمضان

نشرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان المبارك قبل عدة أيام من بدء الشهر الكريم الذي أعلنت دار الإفتاء موعده بعد استطلاع الهلال يوم الخميس الماضي الموافق 23 مارس.

ويوافق غدًا خامس أيام شهر رمضان المبارك، لذا نعرض عدد ساعات الصيام في خامس يوم رمضان ووقت الإفطار غدا الإثنين الموافق 27 مارس.

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في اليوم الخامس

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 7 دقائق

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:10

العشاء في تمام الساعة 7:28

السحور في تمام الساعة 2:03

إمساك في تمام الساعة 4:03

الفجر في تمام الساعة 4:23

الشروق في تمام الساعة 5:51

الظهر في تمام الساعة 12:00

العصر في تمام الساعة 3:30

ووفق التوقعات الفلكية، فإن شهر رمضان 2023 سيكون 29 يوما، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وآخر أيامه ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، ويصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى نحو 14 ساعة و 54 دقيقة.

وصوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام، حيث قال عنه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).