عدد ساعات الصيام في مصر 2023.. اعرف أطول وأقصر في رمضان

كشف الموقع الرسمي الإلكتروني لمعهد البحوث الفلكية، في بيان له، عدد ساعات الصيام في مصر 2023، ووقت الإفطار والسحور والإمساك ووقت أذان المغرب والفجر على مدار أيام الشهر الكريم الذي بدأ اليوم الخميس الموافق 23 مارس، ومن المتوقع أن يكون 29 يوما وفق الحسابات الفلكية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، عدد ساعات الصيام في مصر 2023، وفق إمساكية شهر رمضان للعام الجاري.

عدد ساعات الصيام في مصر 2023

وتختلف عدد ساعات الصيام في مصر في كل يوم عن الآخر وفق إمساكية رمضان وحيث يكون أقصر يوم صيام هو اليوم الخميس، وأطول يوم يوم 29 رمضان، وتأتي كما يلي:

إمساكية 1 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان إلى 13 ساعة و 59 دقيقة بأول أيام شهر رمضان المبارك.

- إمساكية 2 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الثاني من رمضان إلى 14 ساعة و 2 دقيقة.

- إمساكية 3 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الثالث من رمضان إلى 14 ساعة و 3 دقائق.

- إمساكية 4 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع من رمضان إلى 14 ساعة و 5 دقائق.

- إمساكية 5 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الخامس من رمضان إلى 14 ساعة و 7 دقائق.

- إمساكية 6 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم السادس من رمضان إلى 14 ساعة و 9 دقائق

- إمساكية 7 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم السابع من رمضان إلى 14 ساعة و 11 دقيقة

عدد ساعات الصيام في مصر 2023- 8 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الثامن من رمضان إلى 14 ساعة و 13 دقيقة

- إمساكية 9 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم التاسع من رمضان إلى 14 ساعة و 15 دقيقة

- إمساكية 10 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم العاشر من رمضان إلى 14 ساعة و 16 دقيقة

- إمساكية 11 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الحادي عشر من رمضان إلى 14 ساعة و 19 دقيقة

- إمساكية 12 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 21 دقيقة

- إمساكية 13 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 22 دقيقة

- إمساكية 14 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 25 دقيقة

- إمساكية 15 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 26 دقيقة

- إمساكية 16 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 28 دقيقة

- إمساكية 17 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 31 دقيقة

- إمساكية 18 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 32 دقيقة

- إمساكية 19 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 34 دقيقة

- إمساكية 20 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 37 دقيقة

- إمساكية 21 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 38 دقيقة

- إمساكية 22 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 40 دقيقة

- إمساكية 23 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 42 دقيقة

- إمساكية 24 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 44 دقيقة

- إمساكية 25 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 46 دقيقة

- إمساكية 26 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 48 دقيقة

- إمساكية 27 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 50 دقيقة

- إمساكية 28 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 51 دقيقة

- إمساكية 29 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 54 دقيقة