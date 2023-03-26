موعد أذان الفجر في بني سويف الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان

يستعد الملايين من المصريين للصوم في خامس أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتفالية المميزة.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الإثنين 27-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023، الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة فجرًا، فيما أعلنت موعد أذان المغرب الذي يكون في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023

ويحل موعد أذان الفجر في بني سويف في الساعة الرابعة و25 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة بني سويف في خامس أيام شهر رمضان الكريم اليوم الاثنين 27-3-2023.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الاثنين 27-3--2023 والموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، يكون 13 ساعة و58 دقيقة.

موعد الإفطار في خامس يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الاثنين 27-3--2023 هو موعد الإفطار في خامس يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة، والذي سيكون في السادسة و11 دقيقة بتوقيت مدينة بني سويف