خريطة فصل التيار الكهربائي غدًا في المحافظات

أعلنت شركة شمال الدلتا فصل التيار الكهربائى عن عدة قرى ومدن غدًا الاثنين خامس أيام شهر رمضان المبارك للصيانة وفقًا لخطة الصيانة التى تعتمدها الشركة بالتبادل بين المدن والقرى التابعة لها بالفترة الصباحية.

سيجرى فصل التيار الكهربائى عن قرى ومدن فى 3 محافظات تابعة لها "الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ" للصيانة الدورية، وأهابت الشركة بالمواطنين توفير مغذٍ بديل بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وتنشر "الوطن" قائمة بالمدن والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائى غدا الأثنين ومواعيد فصل التيار الكهربائى وفقًا لشركة كهرباء شمال الدلتا.

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن ستامونى وشربين والمنزلة والجمالية والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا والقرى التابعة لها تلبانة وميت ناجى ودوى وبطرة ولقيطة وحرك وزغلى والعزبي ومبارك والمختار الاشراف وابو زاهر والضهرية وكفر الدرعة والسيد شيحة رايحة والإخلاص والعامرة والقروسات والحوايطة والعروبة والعسكر والربيعة والعزبة واللطايفة والحسابلة والشركة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائى عن مدن قلين وشمال دسوق وسيدى سالم وبيلا وفوة والقرى التابعة لها قرية الوسطانى ومحطة الرفع وتفتيش سرو واسكندية الجديدة والعدلية والبستان وكفر البستان والتضامين والسواحل والميناء من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا للصيانة.

مواعيد انقطاع الكهرباء

دمياط: انقطاع التيار الكهربائى عن مدن كفر سعد والروضة والشعراء والقرى التابعة لهم المرازقة والنوايتجة ولاصفير البرية والبحيرى والعجمى وعريان من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرا.

صيانة مغذيات الكهرباء

أوضحت شركة كهرباء شمال الدلتا للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء أن فصل التيار الكهربائى يأتى لصيانة المغذيات وشبكات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل لمشتركيها.