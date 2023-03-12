موعد قطع الكهرباء وعودتها في المحافظات اليوم.. أعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، مواعيد عودة التيار الكهربائي اليوم في أماكن عدة بمحافظة المنوفية، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات أشمون من الساعة 8 صباحًا للساعة 12 صباحًا، وفصل التيار الكهربي عن محطة محولات الباجور قطاع كهرباء المنوفية، ومستشفى الباجور العام، والغنامية، وأبو سنيطة والقرنين وميت البيضا، من الساعة 8 حتى الساعة 11 صباحًا.

مواعيد عودة الكهرباء

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد عودة الكهرباء عقب فصلها عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات، الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وفقا للخريطة التالية:

في الدقهلية، قطع الكهرباء عن مدن الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وميت غمر وتمي الأمديد وطلخا بقرى أبو دشيشة والنشرة والشطيطة وخليل الهندى وابو حمزة والطراطير وكفر شريف وكفر يوسف ومنشأة ناصر وكسيبة وسلامة الحمرا والمحارقة وأولاد سراج وأولاد حداد والقنانية والهنايدة والبصاينة وكرم وعزبة الكرماندا و سلامون ودلسيط وأبو داود وبطرة من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.

مواعيد عودة التيار الكهربائي

في دمياط، أعلن قطع التيار الكهربائي عن مدن كفر سعد والروضة والشعراء بقرى قرية الواسطى ومحطة الرفع وتفتيش سرو وسرو واسكندنية والعدلية والبستان وكفر البستان من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرا.

وفي كفر الشيخ، ستنقطع الكهرباء بمدن قلين وشمال دسوق وسيدي سالم وبيلا وفوة بقرى المرازقة واللوايجة والعجمى وعربان وصندلا من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.