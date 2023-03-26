ابتكارات طلاب الجامعات تناقش أهداف التنمية المستدامة 2023

دشنت كلية الفنون و التصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA تحت رعاية الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة و الدكتور خيري عبدالحميد، رئيس الجامعة و الدكتور طارق صالح عميد كلية، المعرض السنوي للكلية تحت عنوان «هارفست» لإبتكارات و مشروعاتهم التي جرى الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت جميعها تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023 بما يتماشى مع أهداف الجمهوية الجديدة.

أهداف التنمية المستدامة

وقالت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة إن هناك دعمًا غير محدود تقدمه الجامعة ممثلة في الكليات لمشروعات وابتكارات الطلاب المختلفة التي تسهم في إيجاد حلول جذية لمشكلات وقضايا المجتمع المصري، وبما يلبي طموحات وأهداف قضايا التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة، وبما يخدم قطاع الصناعة بجميع مجالاتها.

صالح: إكساب الطلاب مهارات الحياة العملية بما يتماشى مع رؤية الدولة

وقال الدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم، إن الكلية قامت بإدراج المشاكل الصناعية واتجاهات تطوير المنتجات في المقررات الدراسية المختلفة بما يحقق مخرجات التعلم ويؤكد إكساب الطلاب مهارات الحياة العملية بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة .

وقالت الجامعة في بيان لها، إن معرض بشكل عام يخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة، حيث يقدم عددًا من الأفكار والإبداعات التي تستخدم تقنية الواقع المعزز في العديد من المجالات المختلفة، حيث ساهمت ابتكارات الكلية في تطبيق العديد من التجارب العملية مع الطلاب وذلك من خلال إنشاء نماذج لاختبار المنتج افتراضيًا لتجنب إضاعة الوقت والجهد في بناء عينة مادية.اوضحت الكلية أن المشروعات المشاركة في المعرض كان لها دور ومشاركة في مسابقات محلية ودولية مرموقة مثل مسابقة مجتمع العمارة الدولي 2022 ومسابقة تمور مصر ومسابقة النباتات الطبية والعطرية.