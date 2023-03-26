«تشجيعك مسؤولية» حملة مجتمعية لطلاب كلية الإعلام جامعة أكتوبر لمواجهة التعصب

قام طلاب كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب، MSA بإنشاء حملة «تشجيعك مسؤولية» للتحدث عن أضرار التعصب في مجتمعنا، والأسباب التي تؤدي الي نشرها والحد من الظاهرة السلبية في شتى الألعاب الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورخيري عبدالحميد، رئيس الجامعة.

طلاب جامعة أكتوبر

وقال شهاب حلمي الطالب بقسم العلاقات العامة في كلية الاعلام، وأحد الطلاب المشاركين في الحملة المجتمعية ، إن المجتمع المصري يعد من أبرز المجتمعات التي يمكن التعرف عليها لمراقبة مثيري الشغب الرياضي، ويرجع ذلك إلى الاهتمام الكبير بالرياضة والمنافسة الشديدة والمزاج الباهظ للمواطنين المصريين.

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وأضاف: «للأسف، هذا أضعف جوهر اللعبة ويرتبط الترقب الاستفزازي بالرياضة. الهدف الأساسي من هذه الحملة هو إبراز الأهمية المطلقة لتجنب التعصب الرياضي بين المواطنين بكل وسائله الرهيبة والمتطرفة».

وقال توني عماد، الطالب بكلية الاعلام جامعة أكتوبر: «في الواقع، هناك قطاع كبير من المجتمع مرتبط بشدة بالرياضة بغض النظر عن نوع الرياضة التي يفضل متابعتها، وإنها تلعب دورًا هائلاً في حياتهم اليومية مما يتسبب في دوامة المشاعر المستمرة».

طبيعة الحملة وأهدافها

وأضاف: «ينجرف الناس في طبيعة اللعبة وهذا يؤثر طوعًا ولا إراديًا على حياتهم من خلال طرق مختلفة، يرتفع أعصابهم وتظهر ظاهرة التعصب وتندمج بسرعة».

والحملة مستوحاة من كيف يمكن لظاهرة التعصب السلبية ان يتم التقليل من شأنها لانها تتعلق بالعديد من العوامل المختلفة في الرياضة حيث يمكن أن تدمر اللعبة دون أن تلاحظ ذلك.