وزير الخارجية الأمريكي: أفريقيا تحتاج ابتكارات وليس مساعدات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «لدى بلاده مصلحة في الاستثمار بالقارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الابتكارات وقطاع الإنترنت».

وأضاف بلينكن، على هامش القمة الأفريقية الأمريكية، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أفريقيا تحتاج ابتكارات وليس مساعدات، مضيفا أن بلاده تستثمر في البنى التحتية التي توفر الريادة لأسس أفريقية وهذا يعني خلق مزيد من السبل لانسياب حر للأفكار والمعلومات.

واشنطن تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء مراكز بيانات بأفريقيا

وأشار إلى أن الاستثمارات تتطلب في القرن الحادي والعشرين شيئا واحدا وهو الاتصال الرقمي، لافتا إلى أنه لدى أفريقيا ضعف المستخدمين مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن لديها جزءا بسيطا فقط من الفضاء المعلوماتي الذي يعني شبكة إنترنت أكثر بطئا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكية عزم بلاده استثمار 300 مليون دولار في بناء مراكز بيانات في أنحاء القارة الأفريقية.