الحواوشي أشهر أكلة شعبية بالإسكندرية.. مكانه محجوز على مائدة رمضان «صور»

الحواوشي أحد أهم الأكلات الشعبية في محافظة الإسكندرية فهو اختراع إسكندراني وإن كانت هناك محافظات أخرى يقوم الجزارون فيها بعمل الحواوشي، إلا أن الحواوشي الإسكندراني يتربع على القمة بلا منافس، ويأتي السر في الخلطة والتي يحتفظ بها الإسكندرانية واصبحت متميزة لديهم، ليكون رغيف الحواوشي الأكلة التي يعشقونها على مائدة إفطار شهر رمضان.

سر الخلطة

جزارو الإسكندرية القدامى فقط هم من يمتلكون سر خلطة الحواوشى اللي بيعتبر أشهر أكلة شعبية في المحافظة.. بهذه الكلمات تحدث محمود الراعي أحد جزاري الإسكندرية، وصاحب أشهر رغيف حواوشي لـ«الوطن » مستكملا: مكونات رغيف الحواوشي هى دقيق وماء وقليل من الملح لعمل عجينة عادية وهي أساس رغيف الحواوشي ثم يوضع الحشو حسب طلب الزبون إن كان يريده باللحم أو السجق أو البسطرمة ويضاف عليها المقبلات وفواتح الشهية من خضار وطماطم وغيرها، ثم تأتي البهارات وتلك هى الخلطة السرية التي تعطي طعما متميزا ومختلفا.

محمود حجازي جزار وصانع حواوشي في الإسكندرية يروي لـ«الوطن» قائلاً: طعم رغيف الحواوشي لدى الجزار مختلف ومهما حاولتم بالمنزل لن تصلوا للطعم المميز الذي يكون لدى الجزارين الذين ليسوا جميعهم بنفس الكفاءة في رغيف الحواوشى، فليست كل قطع اللحوم تناسب الحواوشي ولابد أن تؤخذ اللحوم التى تستخدم فيه من أماكن محددة وخاصة الأماكن التي لا تتحرك كثيراً فى الدبيحة لتكون ذات قوام لين ولا تحتاج وقت طويل للتسوية لأنك مرتبط بوقت تسوية العجين ليخرج رغيف ذو مذاق جيد وبالهنا والشفا، فمائدة إفطار شهر رمضان الكريم لا تخلوا من الحواوشى الاسكندراني".