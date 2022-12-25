العدس باللية الضاني.. أطعم أكلة على الحطب تدفيك من برودة الشتاء

مع البرد القارس وعدم استقرار حالة الجو وسقوط الأمطار على مدار الساعة وانخفاض في درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، تصنع بعض المدن والمحافظات أكلات شتوية تواجه بها موسم الشتاء يتناولها الصغير والكبير لتمنحه الطاقة والشعور بالدفء.

عدس على الحطب في مطروح

نقوم بعمل العدس بالشوربة واللية الضاني وهو من أكثر الوجبات التي نحرص على تناولها يومياً خلال الشتاء، حسب باسط المعبدي، من أهالي مدينة سيدي براني بمطروح، لـ«الوطن»، مستكملا: «نسوي العدس على الحطب ونقوم بتقطيع قطع صغيرة من لية أغنام الضاني البرقي المعروفة بها مطروح ومرق ضاني وتعطي لها مذاقا طيبا على نار هادئة ما تستغرق ما بين 15 و20 دقيقة على الحطب».

العدس والبصل الأخضر

نتناول العدس في الشتاء على الطريقة البدوية التي تشتهر بها مطروح في الإفطار مع البصل الأخضر والخبز الذي يتم تسويته على جذوع الزيتون طبقاً لعبدالله المالكي من أهالي مطروح، ونعمل بعدها على مدار اليوم في ظل البرد الشديد في الصحراء لكن العدس يشعرنا بالدفء ويعطينا طاقة تجعلنا نتحمل قسوة المناخ في القرى والنجوع والمناطق المفتوحة على ساحل البحر.

أكلة المدن الساحلية والمحافظات الصحراوية

«العدس» من الأكلات التي تربينا عليها منذ الصغر واعرف قيمتها جيدا سكان المناطق الساحلية في مطروح والإسكندرية وسيناء والبحر الأحمر والمحافظات الصحراوية والتي تعاني من سوء الأحوال الجوية والبرودة في الجو خلال موسمي الخريف والشتاء، وهو من الأكلات المفضلة لدينا ويحبها زوار مطروح الذين يأتون إليها شتاء وتقدمه المطاعم في مختلف المدن في الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة والسلوم وبراني وسيوة، وهو ما أكده لـ«الوطن» سالم قوية، من أهالي مدينة العلمين بمطروح.

تقوية المناعة

وأكد الدكتور أحمد مسعود، استشاري الباطنة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العدس من الأطعمة التي تساهم في تقوية المناعة لجسم الإنسان، خاصة وأنه غني بالبروتين ويغذي الجسم العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم خلال الشتاء.