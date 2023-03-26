رواندا تعتزم تغيير الدستور لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معًا

تعتزم رواندا تعديل دستورها للسماح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت نفسه، وفقًا لقرار مجلس وزراء البلاد في خطوة تستهدف تقليل التكاليف.

وقال مجلس الوزراء إنه وافق على اقتراح قدمه الرئيس بول كاجامي لتعديل دستور البلاد للسماح بمواءمة توقيت الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد

ومن المقرر حاليًا إجراء الانتخابات البرلمانية في أغسطس من هذا العام، ولكن إذا تم تنفيذ التغيير الدستوري، فقد يتم تأجيلها إلى العام المقبل ليتم إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.