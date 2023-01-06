صحفي بريطاني لقناة القاهرة الإخبارية: الحكومة لا تعي خطورة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

قال الدكتور روبرت فوكس، الصحفي في جريدة «إيفينينج ستاندرد»، إن ترحيل المهاجرين إلى رواندا عمل سياسي، ويرجع إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف «فوكس»، خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الإجراء يعد تطرفًا من قبل حكومة المحافظين، ويعارضه العديد من المنظمات المجتمعية.

وأوضح أن الحكومة البريطانية لا تعي مدى خطورة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، ولكنها مشغولة بقضايا أخرى تراها أكثر أهمية، كالأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الاقتصاد.

وتسعى بريطانيا إلى ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهو القرار الذي عارضته الأمم المتحدة، إذ ترى أن مساعي لندن لترحيل اللاجئين إلى رواندا غير قانونية، ولكن المحكمة العليا البريطانية أجازت عمليات الترحيل ما يفتح الطريق إلى تنفيذها بالفعل وسط اعتراضات المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية، التي ترى أن العملية غير أخلاقية.