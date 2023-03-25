الولايات المتحدة ترحب بإطلاق حكومة رواندا سراح بول روسيساباجينا

رحبت الولايات المتحدة بإطلاق حكومة رواندا، سراح المعارض السياسي بول روسيساباجينا معربة عن إمتنانها للحكومة الرواندية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني، «أنه لمن دواعي الارتياح أن نعرف أن بول قد عاد إلى عائلته وأن حكومة الولايات المتحدة ممتنة للحكومة الرواندية لجعل هذا اللقاء ممكنًا».

وقال بلينكن إن بلاده تريد لرواندا أن تنعم بالسلام والازدهار ونؤكد على مبدأ السعي إلى التغيير السياسي في رواندا وعلى الصعيد العالمي من خلال الوسائل السلمية وإنهاء العنف السياسي. وأعرب عن شكره لعمل الحكومة الأمريكية مع الحكومة الرواندية للحصول على هذه النتيجة.

حكم بسجن روسيساباجينا 25 عاما

وقد صدر حكم في 2021 بحق روسيساباجينا بالسجن 25 عاما لإدانته بتسعة اتهامات بالإرهاب مرتبطة بمنظمة تعارض حكم الرئيس الرواندي بول كاجامي.

ونفى روسيساباجينا كل الاتهامات ورفض المشاركة في المحاكمة التي وصفها هو ومؤيدوه بأنها مشينة.

«أوتيل رواندا»

واشتهر بول روسيساباجينا بعد تجسيد شخصيته في فيلم «أوتيل رواندا» الذي عرض في 2004 ويحكي قصة هذا الرجل من قبيلة الهوتو وكان يدير فندقا بالعاصمة وأنقذ حياة أكثر من ألف شخص خلال مذبحة استهدفت افراد قبيلة التوتسي في العام 1994.