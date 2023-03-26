وزير التنمية المحلية يوجه بدعم وتسويق منتجات المرأة

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات؛ لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

تسويق المنتجات

وفي سياق متصل، تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية برئاسة إيمان السبكي، معرض «أنتي منتجة» الذي أقيم بمحافظة البحيرة لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديًا، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن اليدوية، والمساهمة في تدعيم الريف المصري، وجرى تنظيم المعرض تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ونظمته وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة برئاسة إيناس الشمسي بمركز إيتاي البارود بمشاركة مجلس مدينة إيتاي البارود برئاسة شعبان بصيص ومديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني.

منتجات المعرض

كما شمل المعرض، الكثير من منتجات المرأة المصرية؛ منها مشغولات يدوية، ملابس، إكسسوارات، مواد غذائية ومخبوزات من أجل دعم المرأة والترويج والتسويق للمنتجات وتحسين دخولهن ودعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.