حصاد التنمية المحلية في أسبوع.. اجتماعات ومتابعات وبروتوكولات تعاون

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ27 بشأن حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت أبرز الأنشطة كالتالي:

الأحد 19 مارس

تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الإسماعيلية بمقر الوزارة بالدقي، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

الإثنين 20 مارس

توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات، ودعم إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم وتمكين المرأة المعيلة.

تخصيص فاكس لتلقي شكاوى المواطنين

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية، تخصيص فاكس رقم 33374892 لتلقي شكاوى المواطنين عليه، مع الواتس أب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330).

الثلاثاء 21 مارس

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، وفدا من البنك الدولي لمتابعة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة حول قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة تحت إشراف اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

كما شارك آمنة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الأربعاء 22 مارس

أعلن وزير التنمية المحلية، إتاحة 13 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 7 شهور فقط، مشيرا إلى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1051 مشروعا منها 730 مشروعا للمرأة بنسبة 69,4% من إجمالي المشروعات.

الخميس 23 مارس

أكد آمنة، استمرار مركز التدريب بسقارة في تنفيذ خطته التدريبية لعام 2022/2023 طوال شهر رمضان المبارك؛ إذ يشهد الأسبوع المقبل انطلاق 3 دورات تدريبية؛ هي: تصميم الجرافيك والانفوجراف، وتصميم الشبكات، وتنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون المالية.

وشارك اللواء هشام آمنة، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مائدة سحور بالعاصمة الإدارية الجديدة مع العاملين بها.

كما حضر اللواء هشام آمنة، الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.