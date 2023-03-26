كيف حقق محور كلابشة أهداف التنمية في أسوان بتكلفة مليار جنيه؟ «صور»

قبل عام 2014، كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كيلومتر، الأمر الذي تطلب أن يقطع المواطن تلك المسافة حتى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

تسهيل حركة تنقل المواطنين

ووجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يجري إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

قررت الدولة إنشاء محور كلابشة بمحافظة أسوان، الذي يُعد من شرايين التنمية في صعيد مصر، وهو محور حر بطول 23 كيلومترا وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشمل 14 عملا صناعيا «9 كباري و5 أنفاق» بتكلفة مليار جنيه، وفق تقرير حديث صادر عن وزارة النقل.

يسهم محور كلابشة التنموي بمحافظة أسوان في ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي شرق النيل بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الاستصلاح الزراعي والطريق الصحراوي الغربي ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة في وادي النيل.

4 محاور في نطاق محافظة أسوان

نوه الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات النقل في محافظة أسوان: «شهدت محافظة أسوان إنشاء وافتتاح محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كيلومترا، ومنها محور كلابشة على النيل ويجري حاليا تنفيذ محورين جديدين وهما دراو وبديل خزان أسوان، الذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر، ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان، 4 محاور، هي كلابشة وبديل خزان أسوان ودراو ومحور أسوان الجديدة الكوبري الملجم».