تجديد حبس المتهمين بسرقة حقائب اليد من السيدات في الشروق

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقائب اليد من السيدات في الشروق بأسلوب الخطف وباستخدام دراجة بخارية

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الشروق بمدرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قاما شخصين بسرقة حقيبتها بأسلوب الخطف عن طريق استخدام دراجة بخارية

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

من جانبه، أوضح المحامي سمير عبد العظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «عبد العظيم» أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».