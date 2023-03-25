ضبط شخص بتهمة سرقة الموبايلات بأسلوبي الخطف والمغافلة في الدرب الأحمر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، بأنَّه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بشخص بداخلها وشروعه في سرقة هاتفه المحمول، ولدى مشاهدته لاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأنه عقب اكتشافه باب الشقة محل البلاغ مفتوح فتمكن من الدخول، إلا أن المجني عليه استشعر به، فلاذ بالفرار على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوبي الخطف والمغافلة واعترف بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين، واتهماه بالسرقة.