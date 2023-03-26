تجديد حبس المتهم بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع في الظاهر

امر قاضي المعارضات، بحبس شخص بتهمة سرقة سيارة في منطقة الظاهر، 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

ضبط المتهم

ووصل بلاغ إلى قسم شرطة الظاهر حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة، بسرقة سيارة آخر.

وبالفحص تبيّن حيازته 15 مفتاح سيارة مصطنع، وسلاح أبيض، وكشاف، وتمكن من سرقه السيارة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات اللازمة ضده.

عقوبة المتهم المتوقعة

حول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، جاء بها «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».