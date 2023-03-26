خبير استراتيجي لقناة القاهرة الإخبارية: «باخموت» انتصار رمزي للجيش الروسي أمام الشعب

قال الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات السياسية، إن المعارك حول باخموت مستمرة من مايو 2022، وتحاول القوات الروسية احتلالها لأنها تفتح لها طرقا عدة لاحتلال مدن كبيرة في شرق أوكرانيا.

انتصار رمزي للشعب الروسي

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا بحاجة لتقديم انتصار رمزي للشعب الروسي بعد فترة خسائر طويلة، الذي يعاني اقتصاديا جراء الأزمة، في حين لم يحقق الجيش الروسي أي انتصارات منذ فترة كبيرة.

ولفت إلى أن القوات الروسية حشدت عشرات الآلاف في باخموت، بينما القوات الأوكرانية تحاول استنزافهم في الوقت الذي تحشد فيه روسيا جنودها استعدادا للهجوم المضاد أو ما يعرف باسم معركة الربيع.

أوكرانيا تعاني نقصا كبيرا في الذخيرة

وأوضح أن أوكرانيا تعاني نقصا كبيرا في الذخيرة منذ بداية الأزمة؛ فأوكرانيا كانت تستعمل ذخيرة 152 للمدفعية، وبعد تحولها إلى استخدام المدفعية الغربية عيار 155 أصبحت تحتاج إلى ذخائر مدفعية بشكل يومي.

وذكر سلام أن الدول الأوروبية بدأت في تزويد أوكرانيا بالدبابات والطائرات الميج، لكن هذا ليس كل شيء، لا بد من تدريب الجنود الأوكرانيين على هذه الأسلحة الجديدة التي لم يستعملوها من قبل، وفي الوقت نفسه استمرار ضخ الذخيرة حتى لا يصبح هناك انقطاع مفاجئ في الإمدادات.