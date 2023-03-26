«القاهرة الإخبارية»: المبعوث الدولي للسودان يطالب بالالتزام السياسي بين الأطراف

قال فولكر بيرتس، المبعوث الدولي إلى السودان، إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تمثل الجزء الأخير من العملية السياسية، وأن الإصلاح الأمني والعسكري يشمل الجيش والاستخبارات والشرطة السودانية.

نقاط التوافق تفوق نقاط الخلاف

وأضاف المبعوث الدولى إلى السودان، خلال كلمته بورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنّ نقاط التوافق في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تفوق نقاط الخلاف بأشواط. ودعا فولكر بيرتس، السودان، إلى تكثيف حضور النساء في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وطالب «بيرتس» بالالتزام السياسي بين الأطراف، مؤكدًا أنّه «أمر حيوي»، خاصة وأن عملية الإصلاح الأمني بالسودان قد تكون عملية طويلة وصعبة.