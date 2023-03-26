نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: هدفنا تكوين جيش موحد

قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنّ السودان يجب أن يخرج من كل أشكال الفوضى، وأن يشمل الإصلاح أجهزة الدولة كافة، وصولا إلى جيش موحد من أبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها.

دقلو: مهمة الإصلاح الأمني والسياسي في السودان ليست سهلة

وأضاف «دقلو» خلال كلمته بورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنّ مهمة الإصلاح الأمني والسياسي في السودان ليست سهلة لكنها ضرورية، لافتًا إلى أنّه يتم العمل من أجل حل سياسي توافقي بين الجميع.

وأشار إلى أنّ الإصلاح الأمني والعسكري بالسودان مهمة ليست سهلة، ونسير نحو إقامة جيش سوداني موحد، قائلًا: «ملتزمون بأنّنا لن نقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة».