نائب رئيس المفوضية الأوروبية يبحث مع البابا تواضروس دور مصر في تعزيز حوار الأديان

بحث نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتيس سكيناس، اليوم، مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدور الرئيسي لمصر في تعزيز الحوار بين الأديان والتعايش.

دور الكنيسة في دعم الصحة والتعليم

وقال المسؤول الأوروبي- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - إن اللقاء تركز أيضًا على العمل القيم للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دعم الصحة والتعليم.

ويقوم نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي حاليا بزيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام.