«الاتحاد الأوروبي»: زيارة رئيس الصين لموسكو تقلل من خطر اندلاع حرب نووية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن خطة السلام الصينية لحل أزمة أوكرانيا غير كافية لإنهاء الصراع.

زيارة الرئيس الصيني لموسكو

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بحسب قناة «العربية» الإخبارية، صباح اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الصيني شين جي بينج إلى عاصمة روسيا الاتحادية، موسكو، تقلل من خطر اندلاع حرب نووية.

وقدمت الصين اقتراح سلام من أجل وقف الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ أكثر من عام بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها للحفاظ على هذه الأقاليم الأربعة.