رئيس الوزراء الإسرائيلي يُقيل وزير الدفاع

أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء، وفقا لقناة «سكاى نيوز».

مصادقة في الكنيست الإسرائيلي

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الخميس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع «قانون أساس الحكومة»، الذى يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، وإعلان تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذى يحصن بنيامين نتنياهو، الذى يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة بأغلبية 61 عضو مع معارضة أخرى من 47 عضو.

فيما أوضح ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، أنه لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني.