6 خطوات لتحفيز الأطفال على الصيام.. أبرزها التنافس والشكر والتدريب

أوضح مجمع البحوث الإسلامية، 6 خطوات لتحفيز الأطفال على الصيام بطرق تجعلهم يحبون الصيام ولا ينفرون منه، ويصبح بالنسبة لهم أمر محببًا، وهذه العوامل يكون للأهل فيها الدور الأكبر، وذلك في منشور لـ«البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات لتحفيز الأطفال على الصيام

- اشرح لهم كيفية الصيام.

- تشجيعهم على الصيام بالمكافآت المختلفة.

- الثناء عليهم وتشجعيهم أمام الجميع.

- التنافس المحود فيما بين الأطفال.

- تدريبهم على الدروس المستفادة من الصيام.

- عدم تأنيبهم إذا لم يستطيعوا الصيام.

الإفتاء: لا تجبروا الأطفال على الصيام

ومن جانبها، دعت دار الإفتاء المصرية إلى عدم إجبار الأطفال على صيام شهر رمضان المبارك، هذه العادة الخاطئة التي تقوم بها بعض الأسر، وتجبر أطفالها عليها؛ ظنًا منها أن هذا الأمر صحيحا.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» لتوعية الأسر قائلة: «ندعو إلى عدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار؛ لأنهم غير مكلَّفين؛ إنما يراعى التدريج في ذلك».

وأكدت دار الإفتاء أن صيام رمضان واجب على كل مسلم مكلّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقته منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.