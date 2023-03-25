«الصيام وصلة الأرحام» لقاء ديني لخريجي الأزهر بالحمام بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء ديني لرواد الوحدة الصحية بمدينة الحمام، حول «الصيام وصلة الأرحام»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة بالمحافظة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

فضل صلة الأرحام

واستعرض فضيلة الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الأزهر بمدينة الحمام بمطروح، وعضو المنظمة، اليوم السبت، فضل صلة الأرحام وما لها من ثواب وبركة في رمضان، شارحاً أن شهر رمضان فرصة جيدة لوصل الأقارب ممن انقطعت صلاتهم خاصة في ظل حالة صفاء ونقاء النفوس من الضغائن والأحقاد.

وأوضح عضو منظمة الأزهر ببيان أن الله تعالى حذر من قطيعة الرحم وبين خطورتها في قوله تعالى «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار».

وذكر «حماد» أن صلة الرحم من الأمور العظيمة التي حرص عليها الإسلام وخص على القيام بها، بل جعلها شعارًا للإيمان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه».

صلة الرحم تزيد من بركة الرزق

كما بين الشيخ خميس مدكور، عضو المنظمة بمدينة الحمام، أن صلة الرحم لا تزيد فقط من أجر المسلم خاصة وهو صائم وإنما أيضًا تزيد من البركة في رزقه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه».

وأوصى عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الحضور بضرورة تعميق أهمية صلة الرحم في نفوس الأبناء منذ الصغر، حيث يجب تربية الطفل منذ حداثة عمره على زيارة أقاربه ومعرفة حقوقهم عليه، خاصة أن كثيرًا من الشباب لا يعرفون عن هذا الأمر شيئًا في ظل تسارع وتيرة الحياة وتباعد المسافات، وهذا أمر خطير له آثار سلبية على الصعيدين الديني والاجتماعي.