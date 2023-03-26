ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية في مستشفيات خاصة بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة علي المستشفيات الخاصة بمركز ومدينة كفر صقر، يرافقه مدير الإدارة الصحية بكفر صقر، ولجان متعددة من إدارات "العلاج الحر، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، ووحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة" بالمديرية، ومفتشي الإدارة الصحية بكفر صقر.

ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية

أسفرت جهود الحملة بعد المرور علي عدد من المستشفيات الخاصة في مركز كفر صقر، عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ومخالفات تخص مكافحة العدوي، وقانون البيئة، والسلامة والصحة المهنية، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، منها وجود أكياس دم غير مصرح بتواجدها بالمستشفى، ووجود أسلاك كهربائية بدون تغطية، ولوحات كهربائية مهملة وغير مطابقة لمعايير الأمان والسلامة المهنية، مع ضبط أكياس سوداء بداخلها نفايات طبية خطرة بالمخالفة للمعايير وقانون البيئة، مع عدم مطابقة غرف وضع النفايات الطبية الخطرة، للمعايير والاشتراطات الصحية، وكذلك وجود أكياس لجمع النفايات الطبية غير معرفه، طبقاً لمعايير الأمن والسلامة.

عدم مطابقة وحدة التعقيم، والمغسلة للاشتراطات

كما تبين عدم مطابقة وحدة التعقيم، والمغسلة للاشتراطات الصحية، وإجراءات مكافحة العدوي، بإحدى المستشفيات، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إستقبال الحالات بقسم العمليات الجراحية، مع إعطاء مهلة لحين تصحيح الأوضاع، وإعادة تحسين وحدتي التعقيم والمغسلة بالمستشفى، كما تبين أيضاً إنتهاء أمر التشغيل لإحدي المستشفيات بمدينة كفر صقر، ووجود جهاز أشعة غير مرخص.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز الشرطة بكفر صقر، منها إدارة منشأة بدون ترخيص، ووجود جهاز أشعة غير مرخص، ومخالفة قانون البيئة، وغيرها، مع تحريز الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، وتحريز كيس الدم لمخالفة القانون المنظم لبنوك الدم رقم 8 لسنة 2021.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.