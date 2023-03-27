موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

ساعات قليلة، ويحين موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023، والموافق الخامس من شهر رمضان، حيث بدأ الصائمون في تنظيم أوقاتهم على مواقيت الصلوات، سواء في تناول السحور أو بدء الصيام أو الإفطار، ما جعل من معرفة تلك الأوقات أمر مهم يجب على كل صائم أن يعرفها، خاصة مع وجود فروق توقيت بين كل مدينة وأخرى في مصر.

موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم

وأعد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية حدد فيها موعد أذان الفجر في محافظة الدقهلية اليوم من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، والتي تختلف عن باقي المدن المصرية، حيث توجد فروق توقيت بخلاف وجود إمساكيات غير رسمية تصدر توقيتات خاطئة.

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية اليوم الإثنين 27-3-2023 الساعة 4:22 صباحا.

مواقيت الصلاة في الدقهلية الاثنين 27-3-2023

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة، موعد مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26-3-2023 في محافظة الدقهلية، وتكون صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشر بالضبط، وموعد صلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و30 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و29 دقيقة، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة،

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 27-3-2023 في الدقهلية

وأكدت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصوم في محافظة الدقهلية اليوم السبت 26-3-2023 هي 14 ساعة و8 دقيقة.