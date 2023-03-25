يعتبر معرفة مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان الكريم، هام لكل الصائمين لمعرفة التوقيت الصحيح لموعد الإفطار وصلاة المغرب،.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية، وهي الإمساكية الرسمية.

أذان الفجر والظهر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 4:26 صباحا، وموعد أذان الظهر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 12:01 مساء.

موعد أذان العصر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان العصر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 3:30 مساء.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، اذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 6:09 مساء.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 بعدد 14 ساعة و5 دقائق.