مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023
كتب:
صالح رمضان
02:13 م | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم
يعتبر معرفة مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان الكريم، هام لكل الصائمين لمعرفة التوقيت الصحيح لموعد الإفطار وصلاة المغرب،.
مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023
وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية، وهي الإمساكية الرسمية.
أذان الفجر والظهر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023
وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 4:26 صباحا، وموعد أذان الظهر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 12:01 مساء.
موعد أذان العصر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023
وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان العصر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 3:30 مساء.
موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023
وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، اذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 6:09 مساء.
عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023
وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 بعدد 14 ساعة و5 دقائق.