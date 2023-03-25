رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

كتب:

صالح رمضان
02:13 م | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم

يعتبر معرفة مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان الكريم، هام لكل الصائمين لمعرفة التوقيت الصحيح لموعد الإفطار وصلاة المغرب،.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية، وهي الإمساكية الرسمية.

أذان الفجر والظهر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان الفجر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 4:26 صباحا، وموعد أذان الظهر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 12:01 مساء.

موعد أذان العصر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، أذان العصر في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 3:30 مساء.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، اذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 6:09 مساء.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وحدد قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 بعدد 14 ساعة و5 دقائق.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة شمال سيناء

صديق مدير مدرسة توفي صائما أثناء صلاة المغرب: لم يتأخر يوما عن مساعدة أحد

وفاة معلم بالمنوفية أثناء تأدية صلاة المغرب.. «كان صايم وملحقش يفطر»

ما حكم تأخير الفطور في رمضان إلى ما بعد صلاة المغرب؟.. «الإفتاء» تجيب

توقيت صلاة المغرب اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات
بقلم صالح رمضان