مصرع طفلين في حريق منزل بأسيوط

لقي طفلان مصرعهما، مساء اليوم الأحد، بالاختناق نتيجة نشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة الشيخ والي بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بنشوب حريق

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة الشيخ والي بقرية الحواتكة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، ووجود وفيات.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة الشيخ والي بقرية الحواتكة التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن مصرع طفلين هما "س. أ. ك"، و"ر. م. إ"، إثر تعرضهما للاختناق، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.