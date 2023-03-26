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حزب الشعب الجمهوري يطلق قوافل الخير لتوزيع السلع الغذائية في أسيوط

كتب:

عمرو صالح
12:00 ص | الأحد 26 مارس 2023
أنشطة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط

أنشطة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط

جهز حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، كرتونة الخير، والتي تحتوي على السلع الغذائية شنط رمضان، لتوزيعها على المستحقين من الأهالي من خلال المرور على المنازل لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بـ13 مركزا وحي على مستوى المحافظة ضمن مبادرة مع الناس.

حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط

وقال السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، إن تلك المبادرات التي يشارك فيها الحزب تأتي في ظل توجه القيادة السياسية لمبادرات الخير، والتي تعكس دور الاحزاب في المشاركة في قوافل الخير وتوفير حياة كريمة.

وأضاف أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط، أن مبادرة مع الناس ينظمها الحزب على مستوى المحافظة وتستهدف فئات الأسر الأكثر إحتياجًا وغير القادرين لإدخال السرور عليهم في المنازل خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من منطلق الدور المجتمعي للحزب، ومساهمة في الخدمة المجتمعية بالمحافظة.

كرتونة الخير

وأكد أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، أن توزيع كرتونة الخير أو شنط رمضان، تأتي تفعيلا للمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيفا عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير المواد الغذائية لهم وخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين التي تقوم بها أمانة الحزب على أرض المحافظة.

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