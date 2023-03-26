محافظ أسيوط: استمرار أعمال تشجير وزراعة الشتلات ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ومبادرة «اتحضر للأخضر» وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوعية بأهمية البيئة

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي يتم زراعتها وزيادة المساحات الخضراء، بالتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات زراعة وتشجير بكافة ربوع المحافظة، خاصة الأماكن والمناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود وتحقيق بيئة نظيفة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة.

زراعة الأشجار في القوصية

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز القوصية، بزراعة أشجار وشتلات مثمرة وأشجار زينة بحديقة العائلات بشارع الري بمدينة القوصية، بمشاركة وأسماء رشاد، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز، وفتحي هريدي، مدير إدارة البساتين بمركز القوصية، ومسئولي البيئة والزراعة بالمركز، وذلك لتغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة في بيئة ومناخ نظيف، وفي إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.