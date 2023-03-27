موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الاثنين 27-3-2023.. خامس أيام رمضان

في خامس أيام الشهر الكريم، يهتم الصائمون بمحافظة أسيوط بمعرفة موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الاثنين 27 -3-2023، حيث يحرص المصلون على أداء الصلاة جماعة بالمساجد.

موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الاثنين 27 -3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 27 -3-2023 الساعة 4.27 صباحا، ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال اليوم الخامس من شهر رمضان الفضيل 14 ساعة و3 دقائق، حيث يتوافد المصليين خلال شهر رمضان الفضيل علي اداء الصلاة جماعة في المساجد للتمتع بروحانيات الشهر الفضيل وقراءة أجزاء من القران الكريم للحصول على الأجر والصواب الكبير في هذا الشهر المبارك.

إمساكية شهر رمضان في محافظة أسيوط

وتتضمن إمساكية مواعيد الصلوات بمحافظة أسيوط بحسب قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية حيث تأتي صلاة الفجر في الساعة 4.27دقيقة والشروق الساعة 5.52 صباحا والظهر الساعة 12.01 وصلاة العصر الساعة 3.29 مساءا والمغرب الساعة 6.10 مساءا والعشاء 7.26 مساء.

صلاة التراويح

وتشهد مساجد قري ومراكز محافظة اسيوط اقبالا وزحاما شديدا للمصلين الذين يتوافدون لاداء صلاة الترويح في المساجد الكبري بالقري والمراكز ومدينة أسيوط وسط حالة من الفرحة العارمة للمصلين.