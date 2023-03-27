رحالة دمياط يكررون مغامرة العمرة إلى السعودية جماعيا بالموتوسيكلات

بعد نجاح تجربة السفر الأولى لشابين من دمياط إلى الحرم المكي بالموتوسيكلات، التي أصبحت نموذجا ملهما لشباب دمياط، بدأ الاستعداد لتكرار التجربة بشكل أكبر من المدينة ذاتها، بتنظيم ماراثون دراجات بخارية للسفر إلى السعودية.

وقال هيثم خليفة رحالة دمياط لـ«الوطن»: عقب عودتنا من رحلة العمرة مع رفيقي أحمد بدير، التى استغرقت 25 يوما، طلب مننا الأصدقاء تكرار التجربة، على أن تكون تجربة جماعية، وبالفعل راودتهم الفكرة وأخذوا يفكرون بجدية في تنفيذها، وجار التنسيق لها لتكون بشكل أوسع ومشاركة لأكبر عدد من شباب دمياط، بالموتوسيكلات.

التكلفة عالية لكنها ممتعه

أحمد بدير الرحالة الثاني ابن دمياط، أوضح لـ«الوطن»، أنه رغم التكلفة المادية العالية للرحلة بالدراجة النارية، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتنا في الرحلة الأولى من عوامل جوية ودرجات الحرارة المرتفعة في بعض المدن والمنخفضة في أخرى، والأمطار والطقس المتقلب في الثلاث دول التي عبرنا من خلالها علي مدار الرحلة، من مصر والأردن وحتى المملكة العربية السعودية في الرحلة السابقة، إلا أنها كانت ممتعة وشيقة، لأننا من هواة السفر إلى الأماكن البعيدة بالدراجات النارية ونرغب في تكرار المغامرة.

محاولة الحصول على تصريح دخول سوريا ولبنان

وأضاف الرحالة هيثم خليفة، أننا نرتب للرحلة المقبلة فور اكتمال العدد المطلوب كرحلة جماعية كبيرة، للبدء في الإجراءات القانونية اللازمة، وسنحاول بجانب السفر إلى السعودية، الحصول على تصريح دخول سوريا ولبنان، لأنهما كانوا يتمنون زيارتهما في المرة الأولى عقب أداء مناسك العمرة، لكننا لم نكن نعلم أن التصريحات يجري الحصول عليها مسبقا من مصر قبل السفر، لكننا مكثنا في الأردن 8 أيام، استمتعنا بها كنوع من الترفيه بخلاف العمرة، وزيارة المعالم السياحية بها.