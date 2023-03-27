«مناخ الزراعة» يُحذّر من تأثير تقلبات الطقس وظهور آفات حشرية

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن ملامح طقس اليوم، وأهم التوصيات الزراعية للزراعات القائمة محذراً من ظهور آفات حشرية ضارة بسبب تقلب حالة الطقس خلال تلك الفترة من العام.

وأوضح في بيان صحفي، أن طقس اليوم ربيعي مائل للصيف نهاراً شتوي بارد ليلاً وسط هدوء الرياح واستمرار انخفاض الحرارة ليلاً لأقل من المعدل الطبيعي، مشيراً إلى أن الفرق بين النهار والليل سوف يزيد، وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور قليل للسحب المنخفضة شمالًا والمرتفعة جنوبًا.

أهم التوصيات والاحتياطات للزراعات القائمة

أما أهم التوصيات الزراعية، وفقا للبيان، فتتمثل في إمكانية إجراء ري القمح اليوم مع إضافة البوتاسيوم مع الري، كذلك يمكن إجراء «الرشات»، المؤجلة لتحسين معدلات الامتصاص والنمو واستمرار تأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية الحساسة للبرودة الشديدة مثل الفول سوداني والصويا وعباد شمس والذرة واللب.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، على ضرورة الاستعداد لموجات من الأجيال الأولى لكثير من الآفات الحشرية وأهمها «ديدان البراعم وديدان الثمار والمن والتربس والأكاروسات»، وبعض أمراض التذبذبات مثل الندوات المبكرة والتبقع البني على البطاطس والطماطم ولفحة الساق الصمغية على القرعيات والبياض الدقيقي على المانجو.

أجواء دافئة وحارة خلال الأسبوع الأول من أبريل

وأشار إلى عدم الاستعجال في كشف بلاستيك الأنفاق للباذنجان والفلفل والكنتالوب والبطيخ والعمل على زيادة ساعات التهوية نهاراً، لافتاً إلى أن هذه الأجواء الباردة هذه الأيام سوف تتحول إلى أجواء دافئة أو حارة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل بعد أيام قليلة، الأمر الذي سوف يتسبب في مشاكل كثيرة لأشجار الفاكهة في مرحلة تزهير وإخصاب وعقد المانجو والزيتون والعنب والتفاح والبرقوق والكمثرى والنخيل.