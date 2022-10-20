نظام ذكي لمراقبة التغيرات المناخية على المانجو في الإسماعيلية

مع التغيرات المناخية المستمرة، وتأثيرها على محصول المانجو، لجأ باحثون في كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، لرصد التغيرات، وما تسببت فيه من نتائج على مدار الأعوام الماضية، لوضع حلول عاجلة لها، أملاً في الحفاظ على الإنتاجية، خاصة مع انتشار بعض الأمراض في الفصول المختلفة.

وتقدم الدكتور ياسر عوض أستاذ بكلية الزراعة، بمشروع بحثي ضمن مشروعات منصة مناخ الإسماعيلية، للمشاركة في قمة المناخ، المقرر استضافته في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر، لتصميم نظام ذكي، لمراقبة التغيرات المناخية ومجابهة تأثيرها على المحصول.

دراسة: انخفاض المحصول لأكثر من النصف

وبحسب الدراسة، فإن محصول المانجو، انخفضت إنتاجيته في الإسماعيلية إلى النصف تقريبا خلال عام 2021، وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة، إلا أنه من المتوقع زيادة الانخفاض ليصل إلى 80% مع استمرار التغيرات المناخية.

وقال «عوض» في دراسته، إن نتيجة للتغير المناخي أصبحت المانجو أكثر عرضة للعديد من الأمراض على رأسها العفن الهبابي، والحشرة القشرية، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الجو.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنشاء نظام ذكي، لرصد ومراقبة الأثر الضار للتغيرات المناخية على المانجو، ونمذجة قواعد البيانات، ووضع سيناريوهات المجابهة لتحقيق الإنتاج المستدام للمحصول.

نظام يعتمد على التكنولوجيا

وقال إن النظام يعمل على بناء شبكات للمحسات اللاسلكية وكاميرات المراقبة الوقتية، لرصد التغيرات المناخية على بساتين الإسماعيلية، وعمل نظام للتصوير الرقمي والحراري، للكشف الذكي عن الأمراض قبل انتشارها.

وتابع: «النظام يشمل نظام إنذار مبكر للتقلبات الحادة في المناخ، وإرسال رسائل نصية للمزارعين، في الارتفاع الشديد والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي تؤثر على محصول المانجو».

وأوضح أن المشروع يساعد في الحفاظ على إنتاج المانجو، والعودة به مع الإرشاد الزراعي، إلى زيادة الكميات والحفاظ على الأشجار المثمرة الموجودة في المزارع.

واختتم: «يساعد أيضا المشروع في بناء وعي كبير لدى المزارعين بالتغيرات المناخية، وتأثيرها على الزراعة، وتشجيع تبني صناديق تأمينية لمحصول المانجو للوقوف ضد أي تغيرات قد تطرأ في المستقبل، تؤثر على المحصول جملة».