مصرع طفل غرق في مصرف ري أثناء لهوه بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا في مصرف مياه بمركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة.

غرق طفل في مصرف

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد وفاة طفل غرقا بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة دار السلام، غرق الطفل «مراد ح ا ع»، 7 سنوات، بمصرف مياه بناحية أولاد طوق بدائرة مركز دار السلام، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

الطفل غرق أثناء لهوه

وبسؤال والد الطفل، 32 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله سقط بمصرف مياه لري الأراضي الزراعية، مجاور للمنزل، مما أدى لغرقة ووفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.