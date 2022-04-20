غرق طفل بمحافظة سوهاج.. سقط في الترعة أثناء لهوه بدراجته

أعتاد «عبد الله»، طالب في المرحلة الابتدائية بمركز المراغة في محافظة سوهاج، باللعب بدراجته الهوائية بجوار منزله عقب تناول الإفطار وحتى موعد السحور، ولكن أمس الثلاثاء، اختلت عجلة القيادة بيدة وانزلق بالدراجة الهوائية داخل الترعة المجاورة لمنزله ليلقى مصرعه غرقا.

الإخطار الأمني والبلاغ بوجود غريق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج يفيد بغرق شخص بترعة دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث وانتشال الجثة

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين غرق المدعو «عبد الله ا ع ع»، 12 عاما، طالب بالمرحلة الابتدائية، ويقيم في دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ووحدة المسطحات المائية والإنقاذ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

والد الطفل يروي تفاصيل الحادث وينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والد الطفل، المدعو «الفيل ع ع ع»، 45 عاما، موظف ويقيم بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه أثناء استقلال نجله دارجته الهوائية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، اختل مقود الدراجة، ما أدى لسقوطه بالترعة المجاورة لمنزله، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

إسفكسيا الغرق سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.