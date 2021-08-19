غرق طفل في ترعة وإصابة آخر بلدغ عقرب في سوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بدائرة مركز المنشاه، جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي، فيما أصيب طفل آخر بلدغ عقرب بدائرة مركز جزيرة شندويل، وتم نقله لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغا بغرق طفل داخل ترعة بناحية دائرة مركز المنشاه، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص غرق الطفل «محمد.ح.ا.ص»، 7 سنوات تلميذ، ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي، وبسؤال عم المتوفي أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالاستحمام في الترعة المجاورة لمنزله ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

وتبلغ لمركز جزيرة شندويل بوصول الطفل «إسلام.ر.ع»، 6 سنوات، ويقيم بدائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام مصاباً بحالة إعياء إثر لدغ عقرب، وبسؤال والدته «إحسان.ج.ع»، 37 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام المنزل لدغه عقرب مما نتج عنه إصابته، ونفت الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.