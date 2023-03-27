وفاة محفظ بأحد أروقة الجامع الأزهر في مصر الجديدة خلال ممارسة عمله

نعت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، الشيخ منصور عبد الحميد، المحفظ برواق مصر الجديدة، والذي وافته المنية اليوم خلال ممارسة عمله بالرواق.

وفاة محفظ برواق الجامع الأزهر

وكتب الأزهر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بمزيد من قضاء الله وقدره، تنعى الإدارة العامة للجامع الأزهر فضيلة الشيخ منصور عبدالحميد، المحفظ برواق مصر الجديدة، والذي وافته المنية اليوم خلال ممارسة عمله بالرواق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

أم آلاف المصلين في صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الخامسة من رمضان بالجامع الأزهر، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، والذي تلَى من بداية الجزء الخامس من سورة النساء بقراءة الدوري عن الإمام الكسائي، والشيخ الدكتور محمد الجبة والشيخ الدكتور عماد عبد النبي، بقراءة السوسي عن أبي عمرو.

الجامع الأزهر

ويشهد الجامع خلال شهر رمضان المبارك 6 احتفالات كبرى، تتمثل في: الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1083 عامًا على إنشائه، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الاحتفال بذكرى غزوة بدر، الاحتفال بذكرى فتح مكة، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك.

كما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا للطلاب الوافدين يوميًّا من 105 آلاف وجبة على مدار الشهر، وبواقع 4 آلاف وجبة يوميًّا للطلاب الوافدين، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر، وسيكون الحجز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كما هو متبع كل عام.