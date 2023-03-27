دعاء العشر الأوائل من رمضان.. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا

يكثر الصائمون في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، من ترديد الأدعية، ويبحث عدد منهم عن دعاء العشر الأوائل من رمضان، ويستعرض التقرير التالي عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها سواء في رمضان أو غيره على سبيل المثال لا الحصر، فالدعاء فيه سعة وللعبد أن يطلب من ربه ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة.

دعاء العشر الأوائل من رمضان

وبخصوص موضوع دعاء العشر الأوائل من رمضان الذي يبحث عنه صائمون، فيمكن ترديد الأدعية الآتية على سبيل المثال لا الحصر، ومنها: «اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واعتق بفضلك ورحمتك من النار رقابنا» وكذلك «اللهم كما أعنتنا على صيام العشر الأوائل من رمضان أعنا على صيام باقي الشهر وتقبله منا».

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا» وكذلك «يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر أكرمنا في هذه الليالي المباركة وألطف بنا وأجرنا من النار وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة».

تعرف على دعاء العشر الأوائل من رمضان

ويمكن قول دعاء في العشر الأوائل من رمضان على سبيل المثال لا الحصر أيضا كما يلي: «نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم»، ومن دعاء العشر الأوائل من رمضان: «اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير وإنك على ما تشاء قدير».

«اللهم تقّبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وبلّغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين» وكذلك «اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنا وأكرمنا ولا تهنا» وكذلك «اللهم إني أسألك حسن الصيام و حسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار».