دعاء اليوم الرابع من رمضان 1444 هجريا.. «اللهم أصلح لي ديني»

خلال أيام شهر رمضان المبارك يحرص المسلم على الإكثار من الدعاء والابتهال للتقرب إلى الله عز وجل، ويبحث الناس عن دعاء اليوم الرابع من رمضان 1444 هجريا، وعن الأدعية التي وردت في السنة النبوية، ويستعرض التقرير التالي عددا من الأدعية على سبيل المثال لا الحصر والتي يمكن ترديدها في أي وقت.

الأدعية المستحبة عن النبي

ومن الأدعية المستحبة عن النبي صلي الله عليه وسلم، ويمكن ترديدها في دعاء اليوم الرابع من رمضان 1444هجريا:

- «اللَّهُمَّ أصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيرٍ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ». أخرجه مسلم.

- «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَالهَرمِ وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَولاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا». أخرجه مسلم.

- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى محَمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.

- «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَقَولُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلْتُ، وَإليكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ». متفق عليه.

دعاء اليوم الرابع من رمضان والأعمال المستحبة

وخلال الحديث عن دعاء اليوم الرابع من رمضان 1444هجريا، توجد بعض الأعمال المستحبة التي ممكن أن يقوم بها المسلم الصائم خلال أيام شهر رمضان وذكرتها دار الافتاء في حديث سابق لها:

- أن يراقب المسلم الصائم الله في كل حركاته، وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله من قول أوعمل .

- تلاوة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة على النبي.

- معاملة الآخرين معاملة طيبة، فلا فحش ولا صخب.

- عند الصيام والغضب يقول «اللهم إني صائم» إرضاء لله تعالى.

- يكثر المسلم من الصدقات والعطف فيعطف على الفقراء والمساكين.

- الإكثار من الدعاء والصلاة وفعل الخير.

- إتقان العمل ومساعدة الآخرين.