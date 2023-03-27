«الإفتاء» توضح ما لا يجوز خلال صيام رمضان.. منها الإفطار لفئتين

ذكرت دار الإفتاء المصرية ما يجوز وما لا يجوز خلال الصيام، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، والذي تكثر فيه الأسئلة حول مبطلات الصيام، والأفعال الجائز القيام بها وما لا يجوز فعله خلال الشهر، أملا في أداء الفريضة بأنسب شكل والطريقة المثلى لها.

صيام رمضان

ونشرت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا توضح ما يجوز وما لا يجوز القيام به خلال الصيام، كالتالي:

- تجوز قراءة القرآن للمرأة وهي كاشفة الرأس.

- تستحب قراءة الأذكار للمرأة حتى لو كانت حائضا أو نفساء.

- يجوز قضاء التراويح الفائتة ولو بعد الفجر.

- يجوز قضاء العشاء الفائتة خلف إمام التراويح.

- يجوز الفطر لكبار السن الذين لا يقوون على الصوم، وعليهم فدية.

- يجوز الفطر لمريض السكر الذي يتضرر بصيامه ولا يمكن شفاؤه، وعليه الفدية.

- تجوز صلاة التراويح في المساجد والمنازل.

- يجوز أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله، بشرط عدم الضرر بقول أهل التخصص.

دار الإفتاء

- انقطاع دم الحيض أو النفاس على المرأة قبل الفجر يوجب عليها صوم اليوم.

- من أصبح في رمضان وهو على جنابه فصيامه صحيح وعليه الإسراع في الاغتسال من أجل الصلاة.

- يجب الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينتطق المؤذن لفظ الجلالة «الله» عند قوله «الله أكبر»، في بداية الأذان.