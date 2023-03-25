ما حكم السهو أثناء قراءة القرآن في الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح

ما حكم السهو أثناء قراءة القرآن؟.. سؤال يتردد على ألسنة كثير من الناس، فهناك من يخطئ عند محاولته قراءة القرآن خلال شهر رمضان الكريم، سواء على سبيل ختمته، أو خلال الصلاة نفسها، وذلك لعدم الإلمام الكافي بقواعد وأحكام قراءة القرآن الكريم.

ما حكم السهو أثناء قراءة القرآن؟

وهناك العديد من المسلمين ممن لا يحسنون القراءة بشكل عام وبتجويد كامل، لذا يتساءلون حول ما حكم السهو أثناء قراءة القرآن؟، خاصة خلال الصلاة، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم السهو أثناء قراءة القرآن في الصلاة، أو الخطأ في السورة تُقرأ بعد الفاتحة في الصلاة، أن لا شيء على المصلي ولا يسجد للسهو ولا يجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم السهو أثناء قراءة القران بعد الفاتحة؟ وهل يبطل الصلاة؟»، قائلًا إن من نسي من قراءته شيئًا أو أخطأ فيها في الصلاة، فإن كان في الفاتحة فلابد من تصحيح قراءتها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فمن نسي منها شيئا أو أخطأ فيها خطأ يغير المعنى فلا تصح صلاته إلا بعد تصحيحها.

وتابع أمين لجنة الفتوى، بأنه إن كان الخطأ في غير الفاتحة فصلاته صحيحة، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة.

حكم السهو أثناء قراءة القرآن خلال الصلاة

كما أوضح أمين الفتوى، أن الذين يحاولون ويبذلون جهدهم في إصلاح ما يقعون فيه من أخطاء حتى يصلوا إلى درجة الماهر بالقرآن، ولا يتركون قراءة القرآن خشية الوقوع في الأخطاء، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الرسول في حديثه الشريف، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده».