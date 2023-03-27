«معلومات الوزراء»: مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في القارة 2030

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في القارة بحلول 2030، يتبعها كلٌّ من المغرب والجزائر، كما ستظل الصين أكبر منتج ومطوِّر لطاقة الرياح عالميًّا.

%21 من الكهرباء العالمية ستتولد من طاقة الرياح بحلول 2030

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الرياح أكبر وأسرع مصدر للطاقة المتجددة على مستوى العالم، لافتا إلى أنّ 7.8% من الكهرباء تم توليدها من طاقة الرياح عالميا في 2022، كما أوضح أنّ 21% من الكهرباء العالمية ستتولد من طاقة الرياح بحلول 2030، في حالة إذا أردنا تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.