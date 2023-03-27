«معلومات الوزراء»: مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في القارة 2030
كتب:
أسماء زايد
09:42 ص | الإثنين 27 مارس 2023
طاقة الرياح
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في القارة بحلول 2030، يتبعها كلٌّ من المغرب والجزائر، كما ستظل الصين أكبر منتج ومطوِّر لطاقة الرياح عالميًّا.
%21 من الكهرباء العالمية ستتولد من طاقة الرياح بحلول 2030
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الرياح أكبر وأسرع مصدر للطاقة المتجددة على مستوى العالم، لافتا إلى أنّ 7.8% من الكهرباء تم توليدها من طاقة الرياح عالميا في 2022، كما أوضح أنّ 21% من الكهرباء العالمية ستتولد من طاقة الرياح بحلول 2030، في حالة إذا أردنا تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.