معلومات الوزراء: مصر استقبلت 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر عزَّزت من شراكاتها الدولية، لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومتحوِّراته المختلفة، منذ انتشار الوباء في العالم أجمع، وحفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدِّي للجائحة، ومن أجل التنوُّع والتوسُّع في توفير اللقاحات.

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن مصر استقبلت 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح فايزر المعدَّل المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مطار القاهرة الدولي من خلال 4 شحنات.

الشحنات مقدَّمة من 8 دول صديقة

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية: إن «هذه الشحنات مقدَّمة من 8 دول صديقة، هي: «فرنسا، السويد، كرواتيا، إيطاليا، إسبانيا، سلوفاكيا، التشيك، ولاتيڤا» عبر آلية كوفاكس، وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي»، ومن المقرر أن يتم توزيع هذه اللقاحات على مراكز التطعيم المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية.

تجدر الإشارة، إلى أن لقاح «فايزر المعدَّل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية Egyptian Drug Authority، وتكمن أهميته في أنه يعمل بفاعلية ضد متحوِّرات فيروس كورونا المستجد، ومنها أوميكرون.