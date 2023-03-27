مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة.. «الشافعي» يطّلع على أحوال أهل مصر

ينتظر المشاهدون مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة، بطولة خالد النبوي، بعد الأحداث التي انتهت عليها الحلقة الرابعة أمس، والتي شهدت ظهور الفنان نضال الشافعي بدور قائد الجنود، وظهر في شخصية قائد قوي ومبارز جيد، ويضطلع على تفاصيل ساحة المعسكر وتدريب الجنود بنفسه.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة

ويُتوقع خلال مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة، أن تظهر أكثر تفاصيل عن شخصية قائد الجنود، الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، حيث سيكون له دور مهم في أحداث المقبلة من مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة.

تفاصيل مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة

وتستكمل أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة، عن استكمال زيارة خالد النبوي «الإمام الشافعي» إلى مصر، حيث ذهب ليطلع على أحوال الناس الذين سيطر عليهم الفقر والمرض بشكل كبير.

كما شهدت الحلقة زيارته إلى السيدة نفيسة لمقابلتها والتحدث معها عن الأمور التي تضايقه منذ وصوله للفسطاط، وعرضت السيدة نفيسة عليه الاستضافة في منزلها، محاولة أن تخفف آلام حزنه لكنه يرفض ويختتم حديثه معها، مؤكدا لها أنّ العلم وفقدان كتابات الليث بن سعد أصابه بحزن عميق.