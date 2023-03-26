مسلسل رسالة الإمام الحلقة 4.. من هو قائد الجنود وماذا فعل على الساحة؟

ظهر خلال الحلقة الرابعة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، فنانين جدد ضمن طاقم فريق المسلسل، والذي كان أبرزهم نضال الشافعي.

الحلقة الرابعة من مسلسل رسالة الإمام

وتناولت الحلقة الرابعة من مسلسل رسالة الإمام ظهور الفنان نضال الشافعي بدور قائد الجنود، وبدأ المشهد بخروجه من باب مقر أحد المعسكرات واضطلاعه على ساحة المعسكر، وسرعان ما هم لمبارزة أحد الجنود بالسيف، والتي انتهت بانتصاره على الجندي، وذلك كنوع من أنواع المبارزات التدريبية التي كانت تقدم للجنود أن ذاك.

نضال الشافعي

جدير بالذكر، أن الفنان نضال الشافعي الذي ظهر في مسلسل رسالة الحمام الحلقة الرابعة بدأ حياته الفنية على المسرح حيث شارك بالتمثيل في العديد من المسرحيات التي قدمت على خشبة مسرح الدولة، ومن أهم أعماله محاكمة غانم سعيد، المجند 311، ومسافر ليل إلى جانب الكثير من العروض الأخرى.

أول ظهور سينمائي له كان عام 2005 في فيلم ملاكي إسكندرية مع غادة عادل وأحمد عز ومن إخراج ساندرا نشأت.

ولكن انطلاقته الحقيقية كانت عام 2006 من خلال مسلسل سيت كوم تامر وشوقية، حيث جسد دور سيد أخو شوقية.

عام 2007 شارك في مسلسل لحظات حرجة من خلال دور الدكتور تامر الطبيب المستهتر، كما شارك بدور الشقيق الأخرس في فيلم الجزيرة مع الفنان أحمد السقا من إخراج شريف عرفة.

عام 2008 شارك في الجزء الثاني من مسلسل تامر وشوقية، كما قدم المسلسل الإذاعي مجنون ليلى.

عام 2009 شارك في الجزء الثالث من مسلسل تامر وشوقية ومسلسل هالة والمستخبي دور مذيع لامع يتعرض لابتزاز من جهات مختلفة، وقدم مسلسلا إذاعيا بعنوان من قتل تامر وزة.

كما شارك في فيلم إبراهيم الأبيض مع الفنان أحمد السقا وهند صبري ومن إخراج مروان حامد وفيلم بدل فاقد مع أحمد عز ومنة شلبي وإخراج أحمد علاء الديب كما ظهر كضيف شرف في فيلم بوبوس للفنان عادل الإمام ويسرا وإخراج وائل إحسان.

عام 2010 شارك في مسلسل لحظات حرجة الجزء الثاني ودور رئيس نيابة في مسلسل شاهد إثبات ومسلسل سنوات الحب والملح وظهر كضيف شرف في مسلسل عايزة اتجوز للفنانة هند صبري.

كما قام بشخصية خالد في فيلم الثلاثة يشتغلونها ولمع في دور فرحات الكردي في فيلم الديلر وشارك في فيلم الطريق الدائري.

عام 2011 لعب دور البطولة في فيلم يا أنا يا هو بشخصيتان حازم وسعيد من إخراج تامر بسيوني.

عام 2012 شارك في مسلسل فرقة ناجي عطا الله بشخصية عبد الجليل الذي يقوم فيها بمساعدة ناجي عطا الله (عادل إمام) بسرقة بنك من إسرائيل. وقام بدور عمر في مسلسل فرتيجو مع هند صبري، ومسلسل لحظات حرجة الجزء الثالث وسيت كوم الهلالي سلالم مع منة فضالي.

ومثل في رمضان 2013 في مسلسل الشك حيث ظهر في دور أدهم زوج وسيلة (مي عز الدين)

وقام في عام 2013 أيضا ببطولة فيلم جرسونيرة.

وفي رمضان 2014 قام بدور (مروان) في مسلسل (دلع بنات)

وقام في عام 2015 ببطولة مسلسل (الشطرنج) بدور فتح.