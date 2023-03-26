مسلسل رسالة الإمام الحلقة 4.. خالد النبوي يحزن لحرق كتابات ليث بن سعد

كشفت الحلقة 4 من مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي عن تطورات جديدة بالأحداث؛ إذ تعرض الإمام لصدمة كبيرة بعد أن عثر على كتابات الإمام ليث بن سعد التي كان يرغب في تجميعها محروقة.

الإمام يتجول على أرض الفسطاط

وسرعان ما تجول الإمام الشافعي على أرض الفسطاط «مصر» ليطلع على أحوال الناس الذين سيطر عليهم الفقر والمرض بشكل كبير.

وعلى جانب آخر، تتعرض هند «سلمى أبو ضيف» لوعكة صحية شديدة الخطورة بعدما تلقت رسالة حبيبها «رامز أمير» لها بعد رحيل زوجها.

الحلقة 4 من رسالة الإمام

ثم ذهب الإمام الشافعي إلى السيدة نفيسة لزيارتها وتحدث معها عن الأمور التي تضايقه منذ وصوله للفسطاط، وعزمت السيدة نفيسة عليه للاستضافة في منزلها محاولة أن تخفف آلام حزنه لكنه يرفض ويختتم حديثه معها مؤكدا لها أن العلم وفقدان كتابات الليث بن سعد أصابه بحزن عميق.

كما شهدت الحلقة 4 من مسلسل رسالة الإمام، الظهور الأول للفنان نضال الشافعي الذي يتولى قيادة الجنود، وكانت أولى مشاهده مبارزة أحد الجنود بالسيف كنوع من أنواع التدريب على المعارك.